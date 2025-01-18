Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal eden ve kullananların deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla belirlenen şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, 101,69 gram sentetik uyuşturucu, 188 gram esrar, 58 uyuşturucu hap, 2 kuru sıkı tabanca, 8 tabanca fişeği ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.