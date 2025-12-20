Nevşehir'de yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 11 kişi yaralandı
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde seyir halindeki midibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Mustafa Sami Ulkatan idaresindeki midibüs, Ürgüp-Mustafapaşa beldesi yolunda karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.