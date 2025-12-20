Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Nevşehir'de yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 11 kişi yaralandı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde seyir halindeki midibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı.

Güncel
  • 20.12.2025 11:55
  • Giriş: 20.12.2025 11:55
  • Güncelleme: 20.12.2025 12:06
Kaynak: AA
Nevşehir'de yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 11 kişi yaralandı
Fotoğraf: AA

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Mustafa Sami Ulkatan idaresindeki midibüs, Ürgüp-Mustafapaşa beldesi yolunda karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol