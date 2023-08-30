Nevşehir'deki trafik kazasında yaralananlardan biri yaşamını yitirdi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralanan iki kişiden biri kurtarılamadı.

Ajans Haberleri 30.08.2023 10:37 Giriş: 30.08.2023 10:37

Güncelleme: 30.08.2023 10:37 Kaynak: AA

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