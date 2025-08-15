Nevşehir Hacıbektaş’ta “Türkiye’nin geleceği ve sol” paneli düzenlenecek
Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenecek “Türkiye’nin geleceği ve sol” başlıklı panelde L. Doğan Tılıç, Alper Taş, Aydın Kaya ve Cuma Kaplan konuşmacı olarak yer alacak. Panelin moderatörlüğünü İsmail Hakkı Tombul yapacak.
Yarın (16 Ağustos Cumartesi) saat 14.00’da Hacıbektaş Belediyesi’nin katkılarıyla Sırrı Bektaş Kültür Merkezi’nde düzenlenecek panelin moderatörlüğünü SOL Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul yapacak.
Panelin konuşmacıları BirGün gazetesi yazarı L. Doğan Tılıç, SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş ile SOL Partili Hozat Belediye Başkanı Aydın Kaya ile Saratlı Belediye Başkanı Cuma Kaplan olacak.