Nevşehir Valisi ikramı seviyor

Yurttaşlar ekonomik krizin pençesinde geçim mücadelesi verirken yıllardır “israf” eleştirilerinin odağında yer alan iktidar ve bürokrasi tartışma yaratacak harcamalara imza atmaya devam ediyor. Kalabalık heyetlerle yapılan ziyaretlerin ardından ortaya çıkan kabarık faturalar kamu kaynaklarından karşılanıyor.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ın koruma ekibinin 88 bin 305 TL’lik yemek faturası ödemesiyle gündem olan Nevşehir Valiliği’nin bir harcaması daha ortaya çıktı.

Valilik, 21 Nisan 2025'te “İlimizi ziyarete gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar ve ekibine yemek verilmesi” açıklamasıyla 104 bin 761 TL’lik harcama gerçekleştirdi. Ödeme, Elektronik Kamu Alımları Platformu’na da bu açıklamayla kaydedildi.

BİNLERCE LİRALIK YEMEK

BirGün'ün, Nevşehir Valiliği’nin TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ın korumaları için yaptığı harcama haberindeki tutar gibi bu harcamanın da büyüklüğü dikkati çekti.

Valilik, “İlimizi ziyarete gelen TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın koruma ekibi için yemek alımı işi” adı altında doğrudan temin usulüyle 88 bin 305 TL’lik harcama yaptı. Ödeme, Nevşehir Polisevi Şube Müdürlüğü’ne yapıldı.

KAYDI SİLMİŞLERDİ

BirGün’ün bu harcamayı ortaya çıkarmasının ardından Valilik’in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Valiliğimizce TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Sayın Hulusi Akar'ın ziyaretine ilişkin ya da koruma ekibi için herhangi bir yemek harcaması yapılmamıştır” denildi ve yemek ödemesinin kaydı sistemden silindi.

Nevşehir Valiliği, “İlimizi ziyarete gelen TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar için araç kiralama işi” açıklamasıyla Damla Turizm Şirketi’ne iki ayrı faturayla da toplam 14 bin 666 TL ödemişti.