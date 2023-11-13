Nevşehir’de 3 kişi tutuklandı

Nevşehir’de ’Yağma-Silahla Kasten Yaralama ve Mala Zarar Verme’ suçlarına karışan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir’de ’Yağma-Kasten Yaralama -Mala Zarar Verme’ suçlarının failleri Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucunda kısa sürede yakalandı. Yapılan adli aramada olayda kullanılan 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, 1 adet havalı tüfek, 4 adet şarjör, 2 adet av fişeği, 1 adet kasatura (bıçak), 1 adet kelepçe ve çok sayıda muhtelif tabanca ve tüfek parçaları ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli şahıstan 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Ö.İ., E.K. ve İ.Ö çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.