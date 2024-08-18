Nevşehir’de 5 katlı binada korkutan yangın

Nevşehir’de 5 katlı binanın 4. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Bina tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, 15 Temmuz Mahallesi 108. Sokak’taki 5 katlı apartmanın 4. katında meydana geldi. F.G’ye ait dairenin oturma odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle binada ikamet edenler tahliye edilirken, Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü.

Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 1 kişiye ambulansta müdahalede bulunurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.