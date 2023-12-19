Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Nevşehir’de aranan 4 şahıs tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 19.12.2023 14:12
  • Giriş: 19.12.2023 14:12
  • Güncelleme: 19.12.2023 14:15
Kaynak: İHA
Nevşehir’de aranan 4 şahıs tutuklandı

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda 4 şahıs yakalandı.

Son bir hafta içinde yapılan çalışmalar neticesinde kent merkezinde UYAP araması bulunan 15 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkartılan 15 şüpheliden 11’i ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakıldı, 4 şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

BirGün'e Abone Ol

 

 

 