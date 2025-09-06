Nevşehir’de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında merkeze bağlı Çardak köyü Kalacık mevkiinde meydana geldi. İslim İ. (26) yönetimindeki 33 ADG 071 plakalı otomobil ile Necip M.Ö. (28) idaresindeki 06 DDP 418 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 14 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI