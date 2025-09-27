Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Nevşehir’de patpat ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ‘patpat’ olarak adlandırılan tarım aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü , 4 kişi yaralandı.

Güncel
  • 27.09.2025 21:31
  • Giriş: 27.09.2025 21:31
  • Güncelleme: 27.09.2025 21:33
Kaynak: DHA
Nevşehir’de patpat ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
DHA

Nevşehir’de patpat ile otomobil çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ürgüp ilçesi Karacaören köyü yolu üzerinde meydana geldi. M.A. yönetimindeki 38 EZ 284 plakalı otomobil ile Alperen Efe’nin (26) kullandığı ‘patpat’ olarak adlandırılan tarım aracı çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ‘patpat’ sürücüsü Alperen Efe olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 4 kişi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Alperen Efe’nin cenazesi ise morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol