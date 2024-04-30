Nevşehir’de sağanak sele yol açtı

Nevşehir’de etkili olan sağanak yağmur sele neden oldu. Sulusaray beldesinde iş yerleri sular altında kaldı, tarım arazileri ve yollar hasar gördü.

Güncel 30.04.2024 23:02 Giriş: 30.04.2024 23:02

Güncelleme: 30.04.2024 23:10 Kaynak: İHA

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İHA