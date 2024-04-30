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Nevşehir’de sağanak sele yol açtı

Nevşehir’de etkili olan sağanak yağmur sele neden oldu. Sulusaray beldesinde iş yerleri sular altında kaldı, tarım arazileri ve yollar hasar gördü.

Güncel
  • 30.04.2024 23:02
  • Giriş: 30.04.2024 23:02
  • Güncelleme: 30.04.2024 23:10
Kaynak: İHA
Nevşehir’de sağanak sele yol açtı
İHA


Nevşehir'de akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış sonrasında Merkeze bağlı Sulusaray beldesinde sel oluştu. Beldede caddeler ve iş yerleri sular altında kaldı, tarım arazileri ve yollar hasar gördü. Sulusaray Belediyesi sel sonrasında zarar gören yollarda ve iş yerlerinde temizlik çalışması yaptı.

Nevşehir bölgesinde gök gürültülü sağanak yağışların hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. 

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