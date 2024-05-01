Nevşehir’de sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu

Meteorolojinin ’sarı kod’ ile uyardığı Nevşehir’de etkili olan sağanak yağış, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Öğle saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran sağanak yağış Nevşehir’de sele yol açarken, birçok iş yeri sular altında kaldı.

Ulaşımdada aksamalar yaşandı.

Nevşehir-Aksaray karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde biriken sel suları nedeniyle birçok araç yolda kalırken, bazı araçlar da çamura saplandı.

Ekipler karayolunu trafiğe açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.

Nevşehir-Aksaray karayolunda trafik kontrollü sağlanıyor.