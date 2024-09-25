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Nevşehir’de Starbucks’a saldırı

İsrail'in Gazze'ye saldırının ardından boykot çağrıları ve saldırılarla karşı karşıya kalan Starbucks'ın bir şubesine daha saldırı düzenlendi. Nevşhir'de bir AVM’de bulunan Starbucks şubesinin camlarını kırıp masaları dağıtan Osman B. isimli yurttaş, gözaltına alındı.

Güncel
  • 25.09.2024 11:55
  • Giriş: 25.09.2024 11:55
  • Güncelleme: 25.09.2024 12:09
Kaynak: İHA
Nevşehir’de Starbucks’a saldırı
Fotoğraf: İHA

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik işgali dolayısıyla Türkiye'de Starbucks şubelerine yönelik saldırılar sürüyor.

Nevşehir’de Nissara AVM’de bulunan Starbucks’ın şubesine gelen Osman B, iş yerinin camlarını kırıp masaları dağıttı.

Olaya ilk olarak AVM güvenlik personelleri müdahale ederken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, saldırıyı gerçekleştiren Osman B.’yi gözaltına aldı. Olayın, İsrail’in Filistin ve Lübnan’da devam eden saldırılarına tepki göstermek amacıyla yapıldığı belirtildi.

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