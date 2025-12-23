Giriş / Abone Ol
Nevşehir’de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 adet Tevrat ele geçirildi

Nevşehir’de jandarma ekiplerince durdurulan bir otomobilin arka koltuk döşemesi altına gizlenmiş, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 Tevrat ele geçirildi. ‘Anadolu Mirası Operasyonları’ kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, eserler müzeye teslim edildi.

  • 23.12.2025 12:46
  • Giriş: 23.12.2025 12:46
  • Güncelleme: 23.12.2025 12:49
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Nevşehir’de şüphe üzerine durdurulan otomobilin arka koltuk döşemesinin altına gizlenmiş tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 Tevrat ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekiplerin aramalarında, otomobilin arka koltuk döşemesi altına gizlenmiş 2 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Tevrat ile detektör arama çubuğu ele geçirildi.

Otomobildeki Y.K., E.T., M.D. ve Ö.İ. yakalandı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Ele geçirilen 2 Tevrat ise Nevşehir Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

