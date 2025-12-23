Nevşehir’de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 adet Tevrat ele geçirildi
Nevşehir’de jandarma ekiplerince durdurulan bir otomobilin arka koltuk döşemesi altına gizlenmiş, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 Tevrat ele geçirildi. ‘Anadolu Mirası Operasyonları’ kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, eserler müzeye teslim edildi.
Kaynak: DHA
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Ekiplerin aramalarında, otomobilin arka koltuk döşemesi altına gizlenmiş 2 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Tevrat ile detektör arama çubuğu ele geçirildi.
Otomobildeki Y.K., E.T., M.D. ve Ö.İ. yakalandı.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
Ele geçirilen 2 Tevrat ise Nevşehir Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.