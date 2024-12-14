Nevşin Mengü'ye "Salih Müslim" soruşturması: Gözaltına alındı, adli kontrolle serbest bırakıldı

Gazeteci Nevşin Mengü hakkında, kırmızı bültenle aranan Demokratik Birlik Partisi (PYD) yöneticisi Salih Müslim ile yaptığı röportaj nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Mengü sabah saatlerinde gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılğı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"13.12.2024 tarihinde sosyal medya hesabından YPG/ PYD terör örgütü lideri olup kırmızı bültenle aranan Salih Müslim ile yaptığı, terör örgütünü ve eylemlerini övücü nitelikteki söylemleri içeren röportajı yayınlayan Nevşin Mengü hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re sen başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli bugün sabah saatlerinde gözaltına alınmış, savunmasının alınması akabinde adli kontrol işlemiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh ceza Hakimliğinde 'yurt dışı çıkış yasagi' şeklinde adli kontrol tedbir uygulanmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

RÖPORTAJI YAYINDAN KALDIRMIŞTI

Mengü, PYD yöneticilerinden Müslim ile röportaj yapmış ancak daha sonra bu röportajı yayından kaldırmıştı. Mengü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da şu ifadelere yer vermişti:

"Malum Suriye’den yeni döndüm. Esad sonrası yeni bir dönemin hazırlıkları var. Bu yeni döneme girilirken, yabancı basına da Türkiye ile konuşmak istediğini söyleyen Salih Müslim’in değerlendirmesini almak istedim. Ancak TCK uyarınca bu röportajın suç ve suçluyu övmek kapsamına girebileceği konusunda hukukçu arkadaşlardan uyarı aldım. Bu nedenle söz konusu röportajı kaldırdım. Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek isterim."