Nevşin Mengü’den “200 bin lira” iddiasına cevap

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede yer alan gazeteci ve sunucu Nevşin Mengü'nün "Beşiktaş Belediyesi'nden 200 bin TL aldığı iddia edildi. Mengü sosyal medya hesabından iddialara cevap verdi.

Aziz İhsan Aktaş hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “ihaleye fesat karıştırma”, “edimin ifasına fesat karıştırma”, “resmi belgede sahtecilik”, “özel belgede sahtecilik”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık”, “rüşvet verme”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “gerçeğe aykırı fatura düzenleme” suçlarından 270 yıldan 704 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Aktaş iddianamede 82 suç eyleminden sorumlu tutuldu.

13 Ocak’tan bu yana tutuklu olan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın malvarlıklarına el konulması talep edildi. Savcı iddianamede Akpolat hakkında, “suç örgütüne üye olma”, “ihaleye fesat karıştırma”, “resmi belgede sahtecilik”, “özel belgede sahtecilik”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık”, “rüşvet alma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “haksız mal edinme” suçlarından toplamda 159 yıldan 415 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede Rıza Akpolat’ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ, “yolsuzluk paralarının aktarıldığı”nı iddia ettiği ve kendisinin tuttuğu listede yer alan gazeteci ve televizyon kanallarını da açıkladı.

Akçadağ’ın listesinde Nevşin Mengü, İsmail Küçükkaya, Serhan Asker, Altan Sancar, Ali Haydar Fırat gibi gazeteciler ve Halk Tv, Tele 1 kanalları yer aldı.

Akçadağ, söz konusu isimlere ilişkin, “Fatih Mangal’a, Ali Haydar Fırat’a ait Politikyol isimli site aldırıldı. Ancak görünürdeki sahibi Fatih Mangal ise de gerçek sahibi Barış Evren Yavuz ile Ali Haydar Fırat’tır. Ali Haydar siyasi bir kimlik kazanınca görünürde olmak istemedi. Sitenin amacı Rıza Akpolat’ın propagandasını yapmaktı. Rıza Akpolat’ın seçim propagandası için televizyonlara çıkarmak maksadıyla gazeteci ve televizyon kanallarına ödeme yapıldı. Hatırladığım kadarıyla İsmail Küçükkaya’ya verilen paradan sonra 14.03.2024 tarihinde Rıza Akpolat programa çıkarıldı. 23.03.2024 tarihinde Nevşin Mengü’nün YouTube’da yaptığı program için 200 bin lira verildi. Ali Haydar Fırat’a her ay 5000 dolar para verilirdi ve ayrıca Beşiktaş Balmumcu’da bulunan Polat Otel’deki ekstra harcamaları karşılanırdı. İstanbul’a geldiğinde tüm masrafları Rıza Akpolat tarafından karşılanırdı. Politikyol yazarı Altan Sancar aynı zamanda Rıza Akpolat’a danışmanlık yapardı.” dedi.

MENGÜ: ÇEKİÇ ELİNİZDE SİZDEN BAŞKA HERKES ÇİVİ ÖYLE Mİ?

Nevşin Mengü, X hesabından iddiaya ilişkin bir açıklama yaptı. Mengü, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Rıza Akpolat iddianesinde 200 bin tl aldığım iddiası ile adım geçiyor. Seçim dönemi yayına konuk olmuş. Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper’i de o dönemde yayınımıza konuk aldık. Madem öyle Toper’e de sorun, yayın için para almış mıyız almamış mıyız? Şimdi soruyorum iktidarı destekleyen isimler daha 3-5 gün önce gittikleri yerlerden içerikler paylaştılar bedava gittiler yani… Kültür Yoluna giden, belediyelerin PR’ını yapan isimleri saymıyorum. Çekiç elinizde sizden başka herkes çivi öyle mi? Vay anasını.. vicdan vicdan vicdan…''

Öte yandan Mengü'nün, '' Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper’i de o dönemde yayınımıza konuk aldık. Madem öyle Toper’e de sorun, yayın için para almış mıyız almamış mıyız?'' açıklamasının ardından Serkan Toper'den yanıt geldi.

Toper, ''Doğru. Hayvan hakları konusunda davetle katıldım ve benden herhangi bir ücret talep edilmedi. Beni ilgilendiren kısma cevap vermiş olayım'' yorumunda bulundu.