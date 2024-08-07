Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi'nin imam hatibe teslim edilmemesi için bin imza

Karabağlar Nevzat Aydın Anadolu Lisesi velileri ve öğrencileri lisenin Yunus Emre İmam Hatip Lisesi’ne verilmesine karşı basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklama sonrası, toplanan bin imza İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yaren ÇALIŞKAN

Karabağlar Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi’nin, Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne verilmesine karşın yapılan eylemler devam ediyor.

İzmir İl Milli Eğitim önünde Karabağlar Kent Konseyi koordinasyonunda düzenlenen basın açıklamasına Vali Nevzat Aydın Anadolu lisesi öğrencileri, velileri, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi, Eğitim-Sen İzmir 1 No’lu Şube, Eğitim-İş Sendikası, Veli-der katılım gösterdi. Toplanan bin imza yapılan açıklama sonrası İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Basın açıklamasını okuyan Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi okul Aile Birliği Başkanı Tülin Tunçlar, "2 binamızdan biri 2021 yılında depreme dayanıklı olmaması sebebiyle yıkılmış ve Devlet Yatırım fonu, Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi adına 32 derslikli eski iki binadan da büyük bir okul inşa etmiştir" diyerek yeni binanın inşaatının 3 sene sürdüğünü ve ek binada eğitim gören öğrencilerin kullanabileceği bir bahçe kalmadığını ifade etti.

Tunçlar, inşaat süresince Vali Nevzat Ayaz’a ait olan binanın Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne ait olduğu reklamı yapıldığını dile getirerek, "Binanın teslim tarihi yaklaştığında yerel idarecilerin bizlere Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi’nin ne olacağına dair sorularımızı yanıtsız bırakmaları üzerine meclise soru önergesi verilmiştir. Meclis'e soru önergesi verildikten sonra yıllardır eğitim verdiğimiz ek binanın da yıkım kararı çıkmış ve bize 'Siz de yeni yapılan binaya geçeceksiniz, yıkım kararı çıkan binanız yapılacak' şeklinde sözlü beyanda bulunmuşlardır" dedi.

Yeni binanın Yunus Emre İmam Hatip Lisesi’ne teslim edilmemesini, Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi’nin feda edilmemesini istediklerini belirten Tunçlar, "Yeni bina yapılsa bile bize değil Yunus Emre Anadolu İmam Hatip lisesi için planlanmakta, yine onlara tahsis edilmek istenmektedir. Bakanlığımızın yeni yapılan 32 derslikli binayı sadece Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesine tahsis edilmesini istiyoruz. Çünkü yetkili mercilerin de göz yumduğu gibi planlı olarak Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi kapatılmak istenmektedir" diye konuştu.