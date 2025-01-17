Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi: "Usul ve yasaya uygun"

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davada 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın avukatları tarafından tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Davanın 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık'ta sonuçlanan 2’nci duruşmasında sanıkların tutukluluk halinin devamına, Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

"KARARDA HERHANGİ BİR İSABETSİZLİK YOK"

Karar sonrası Nevzat Bahtiyar'ın avukatları, 31 Aralık 2024 ile 2 Ocak'ta müvekkillerinin tutukluluğuna Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdikleri dilekçe ile itiraz etti.

Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamında herhangi bir aykırı yön bulunmadığı gerekçesiyle itirazı reddedip, dilekçenin değerlendirilmesi için Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi de Bahtiyar'ın tutukluluk kararında herhangi bir isabetsizliğin olmadığına, verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğuna karar verip, yapılan itirazı reddetti.