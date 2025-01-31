Nevzat Bahtiyar kararına itiraz: Savcı İstinaf'a başvurdu

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada, Narin Güran'ın cansız bedenini dereye sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'a "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasına itiraz edildi.

Bahtiyar'a verilen cezayı yetersiz bulan Diyarbakır Başsavcılığı gerekçi kararının ardından karara itiraz etti. Savcı, Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet talebi için İstinaf Mahkemesi'ne başvuru yaptı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.