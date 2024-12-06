Nevzat Bahtiyar’ın avukatı: Kimseden itiraf gelmeyecek

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle süren davanın ikinci duruşması 26 Aralık’ta devam edecek.

Davanın kilit sanıklarından Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz, "Neler Oluyor Hayatta" programına katılarak açıklamalar yaptı.

Avukat Eryılmaz, Narin’in cansız bedenini dere yatağına saklayan Nevzat Bahtiyar’ın çelişkili ifadeleri hakkında şunları söyledi:

“İlk ifadesini kendisini ve ailesini güvende hissetmediği için verdiğini söyledi. Ama sonra doğruları anlatmaya başladı. Son ifadesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Son ifadesi HTS kayıtlarıyla da uyumlu. 26 Aralık’taki duruşmada bu son ifadenin arkasında duracağız.”

"SUÇUNU KABUL EDİYOR VE ÇOK PİŞMAN"

Nevzat Bahtiyar’ın sakin ve içine kapanık biri olduğunu anlatan avukat Eryılmaz, Güranların cinayeti Bahtiyar’ın üzerine yıktıklarını, amca Salim Güran’ın Nevzat Bahtiyar’ı Narin’in cesedini saklaması için silahla tehdit ettiğini savundu. Eryılmaz, canlı yayında açıklamasına şöyle devam etti: "Nevzat Bahtiyar suçunu kabul ediyor ve çok pişman. Hatta ‘Salim keşke beni vursaydı da yapmasaydım" diyor."

Eryılmaz, 26 Aralık’taki ikinci duruşmada neleri delil olarak kullanacağı sorusuna, her yeni çıkan delilin zaten Nevzat Bahtiyar’ın bu cinayetin içerisinde olmadığını; sonradan dahil edildiğini gösterdiğini ve gerçek katilleri işaret ettiğini öne sürdü. Eryılmaz, "Bu cinayetle ilgili kimseden itiraf gelmeyecek” dedi.