New Jersey'de aşırı yağış etkili oldu: Olağanüstü hal ilan edildi

ABD'nin New Jersey eyaletinde aşırı yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

NBC News'ün haberine göre, New Jersey Valisi Phil Murphy, şiddetli yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurarak, "Lütfen evinizde kalın ve gereksiz seyahatlerden kaçının" ifadesini kullandı.

Öte yandan New York Şehri Acil Durum Yönetimi, sosyal medya platformu X hesabından, "Bodrum katında yaşıyorsanız, tetikte olun. Ani sel, gece boyunca da dahil olmak üzere, çok az uyarı ile meydana gelebilir. Telefon, el feneri ve acil durum çantanızı yanınızda bulundurun. Daha yüksek bir yere taşınmaya hazır olun" uyarısında bulundu.

EYALETTE 3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

New Jersey eyaletinde, temmuz başlarında etkili olan aşırı yağış ve fırtınada araçlarının üzerine ağaç devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan ABD'nin güney eyaleti Teksas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağış sonucu Kerr bölgesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmıştı.

Sel felaketinde şimdiye kadar 129 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 150 kişinin kaybolduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği belirtilmişti.