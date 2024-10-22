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New Mexico'da sel: 2 ölü

ABD'nin New Mexico eyaletinde meydana gelen selde 2 kişi öldü.

Dünya
  • 22.10.2024 13:07
  • Giriş: 22.10.2024 13:07
  • Güncelleme: 22.10.2024 13:08
Kaynak: DHA
New Mexico'da sel: 2 ölü
Fotoğraf: DHA

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New Mexico eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 300 kişi kurtarıldı.

Eyalet Valisi Michelle Lujan Grisham, selden etkilenen kişilere yardımcı olmak için 1 milyon dolarlık devlet fonunu kullanıma sundu.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), New Mexico'nun orta ve doğusunda hafta boyunca süreceği tahmin edilen yağış konusunda halkı uyardı.

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