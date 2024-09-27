New York Belediye Başkanı Adams hakkında iddianame hazırlandı: "Türk hükümet yetkilisinden rüşvet aldı"

New York Belediye Başkanı Adams'ın 2021 belediye başkanlığı kampanyası için sahte belgelendirmeler ile 10 milyon dolardan fazla kamu fonu aldığı iddia ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinin Belediye Başkanı Eric Adams, hakkında hazırlanan iddianamede rüşvet ve yasa dışı kampanya finansmanı ile suçlandı.

euronews'te yer alan habere göre, ABD'nin New York Güney Bölgesi Savcılığı'nın basın açıklamasında, Adams'ın "en az bir" Türk hükümet yetkilisinden Türk Hava Yolları (THY) ile ücretsiz sağlanan lüks uluslararası seyahatleri kabul ettiği ifade edildi.

"TÜRK YETKİLİDEN RÜŞVET ALDI"

İddianamede, Adams'ın, yasa dışı kampanya finansmanını “adaylık desteği” adı altında “saman bağışçılar” üzerinden aldığı belirtildi. Yasa dışı finansmanın aracısı olan “saman bağışçılar,” başka bir kişinin parasını kendi adına siyasi bağış yapmak için yasa dışı olarak kullanan kişiler olarak biliniyor.

Adams'ın ayrıca, kampanyalarına "saman bağışlarını" yönlendiren aynı işbirlikçilerden bazılarından başka uygunsuz menfaatler de talep ettiği ve aldığı belirtildi.

Özellikle bir Türk diplomatının "saman bağışlarda" aracılık yaptığının belirtildiği Savcılık Ofisi açıklamasında, Adams ve beraberindekilerin, önemli bir kısmı Türk Hükümeti’ne ait olan Türkiye'nin ulusal havayolu şirketi THY ile Fransa, Çin, Sri Lanka, Hindistan, Macaristan ve Türkiye'nin de dahil olduğu varış noktalarına ücretsiz veya indirimli seyahat etmelerini sağlandığı belirtildi.

Açıklamada üzerinden durulan Türk yetkilinin, New York Belediye Başkanı Adams ve arkadaşlarına Türkiye'de bulundukları süre boyunca pahalı otellerde ücretsiz odalar, üst düzey restoranlarda ücretsiz yemekler ve ücretsiz lüks eğlenceler sağladığı vurgulandı.

"TÜRKEVİ'NİN DENETİMSİZ AÇILMASINI SAĞLADI"

Savcılık Ofisi'nin açıklamasında, Türk yetkilinin Eylül 2021'de Başkan Adams'a, New York İtfaiye Departmanı'na (FDNY) baskı yaparak yangın denetimi olmadan Türkevi'nin açılmasını kolaylaştırdığı belirtildi. Bunun ardından Adams'ın, Türk yetkiliye geri ödeme yapma sırasının kendisine geldiğini söylediği ifade edildi.

Açıklamada, Türkevi'nin o sırada FDNY denetiminden geçmemiş olduğu belirtildi.

Savcılık açıklamasında, “Türk yetkili tarafından 2021 ve 2022 yıllarında ayarlanan ücretsiz seyahat ve ilgili diğer rüşvetler karşılığında Adams talimatları yerine getirdi" denildi.

"Adams'ın New York İtfaiye Departmanı (FDNY) üzerindeki baskısı nedeniyle, FDNY'nin Türkevi'nin yangın güvenliğine ilişkin değerlendirmesinden sorumlu FDNY yetkilisine, bunu kabul etmemesi halinde işini kaybedeceği söylenmiş ve Adams'ın araya girmesinin ardından Türkevi, Türk yetkilinin istediği şekilde açılmıştır."

SAHTE BELGENLENDİRME İLE 10 MİLYON DOLARDAN FAZLA KAMU FONU

New York Güney Bölgesi Savcılığı, Adams'ın, sahte belgelerle sağlanan gerçek bağışçı katkılarından elde ettiği kazançları New York Şehrini dolandırmak ve kamu fonlarını çalmak için kullandığını ifade etti.

Seçimlerde New York Şehri sakinlerinin daha fazla söz sahibi olmalarını sağlamak amacıyla, şehir sakinlerinden gelen küçük miktarlı katkıları sekiz katına kadar kamu fonlarıyla eşleştiren bir eşleştirme fonu programı ile yasa dışı finasmanın meşrulaştırıldığı tespit edildi.

Adams, bilinen "saman bağışlara" dayanarak eşleştirme fonları için başvuruda bulundu ve her yasa dışı katkı için hileli bir şekilde 2.000 dolara kadar kamu fonu elde etti.

Adams ve onun talimatıyla çalışanlar, belediye başkanının defalarca "saman bağışları" kabul etmesine rağmen, bağışları yasalara uygun olarak göstermek için bu yasa dışı katkıların gizlilik niteliğine güvenerek, geçerli kampanya finansmanı düzenlemelerine uygunluk durumunu sahte bir şekilde belgelendirdi.

Bu sahte belgelendirmelerin bir sonucu olarak, Adams'ın 2021 belediye başkanlığı kampanyasında 10 milyon dolardan fazla kamu fonu aldığı saptandı.