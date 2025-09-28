New York Belediye Başkanı Adams, yeniden seçim kampanyasını sonlandırdığını duyurdu

New York Belediye Başkanı Eric Adams, kasım ayında yapılacak seçimlerde bir sonraki belediye başkanlığı adaylığı için yürüttüğü seçim kampanyasını sona erdirdiğini açıkladı.

Adams, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı videoda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu

Görev süresi boyunca kentteki suç oranlarının düşürülmesi, konutların erişilebilirliği ve ekonomik toparlanma gibi başarılarına dikkati çeken Adams, "Başardığımız tüm bu şeylere rağmen, yeniden seçim kampanyama devam edemeyeceğim" ifadesini kullandı.

Adams, seçim yarışında kalamayacağına ilişkin medya spekülasyonları ile seçim kampanyası finans kurulunun kendisine yeterli kamu fonu sağlamayışının "ciddi bir kampanya yürütmek için gerekli bağışları toplama kabiliyetini zayıflattığını" belirtti.

Bir sonraki belediye başkanlığı adaylığından çekilmesinin kamu hizmetlerini sonlandıracağı anlamına gelmediğini ifade eden Adams, görev süresi bitene kadar New York'u daha güvenli, adil ve erişilebilir kılmak için çalışacağını kaydetti.

Daha önce Demokrat Parti'nin adayı Zohran Mamdani'yi desteklediğini bildiren New York Valisi Kathy Hochul ise Adams'ın duyurusunun ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, dört yıl boyunca Adams ile çalışmaktan "gurur duyduğunu" ifade etti.

NE OLMUŞTU? New York Belediye Başkanı Adams hakkında şehir yönetimindeki nüfuzundan yararlanmak isteyen kişilerden rüşvet ile yasa dışı olarak kampanya katkısı aldığı ve ücretsiz yurtdışı gezileri kabul ettiği suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Adams iddianamede, Demokrat, Türkiyeli yetkililer ve iş insanlarından ücretsiz otel konaklamaları; Fransa, Çin, Sri Lanka, Hindistan, Macaristan, Gana ve Türkiye gibi destinasyonlara indirimli uçak biletleri de dahil olmak üzere çeşitli uygunsuz hediyeler almakla suçlanıyor.

MÜSLÜMAN ADAY MAMDANİ'NİN DEMOKRAT PARTİ'NİN NEW YORK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖN SEÇİMİNİ KAZANMASI

New York'ta 24 Haziran'da düzenlenen Demokrat Partinin Belediye Başkanlığı ön seçimini, kentin Temsilciler Meclisi Üyesi Müslüman Zohran Mamdani kazanmıştı.

Mamdani, oyların yüzde 56'sını alarak en güçlü rakibi eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu 12 puan farkla geride bırakmıştı. Bunun üzerine Cuomo, yarışa bağımsız aday olarak devam edeceğini açıklamıştı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams da hakkında daha önce açılan yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları nedeniyle Demokrat Parti'den çekilerek ön seçimlere girmemiş, bağımsız aday olarak yarışa gireceğini duyurmuştu.

33 yaşındaki Zohran Mamdani, 4 Kasım'da yapılacak seçimi kazanması halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.