New York Belediye Başkanı Mamdani'den İran'a yönelik saldırılara tepki

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına dair sosyal medye hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada "Amerikalılar bunu istemiyor. Rejim değişikliği peşinde yeni savaş istemiyorlar. Geçim sıkıntısından kurtulmak istiyorlar. Barış istiyorlar" dedi.

Mamdani tarafından yapılan açıklama şöyle:

Bugün ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen İran'a yönelik askeri saldırılar, gayrimeşru bir saldırganlıkla felaket niteliğinde bir tırmanışa işaret ediyor. Şehirlerin bombalanması. Sivillerin öldürülmesi. Yeni savaş cephesinin açılması. Amerikalılar bunu istemiyor. Rejim değişikliği peşinde yeni savaş istemiyorlar. Geçim sıkıntısından kurtulmak istiyorlar. Barış istiyorlar.

New Yorkluların her birinin güvende olduğuna emin olmaya odaklanmış haldeyim. Polis komiserimiz ve acil durum yönetimi yetkilileriyle temas halindeyim. Kurumlar arası koordinasyonu artırmak ve aşırı ihtiyatlılık gereği hassas bölgelerdeki devriyeleri güçlendirmek de dahil olmak üzere etkin adımlar atıyoruz.

Ayrıca, doğrudan İranlı New Yorklulara seslenmek istiyorum: Sizler bu şehrin dokusunun bir parçasısınız; komşularımız, küçük işletme sahiplerimiz, öğrencilerimiz, sanatçılarımız, işçilerimiz ve toplum liderlerimizsiniz. Burada güvende olacaksınız.