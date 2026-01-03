New York Belediye Başkanı Mamdani: Egemen bir devlete tek taraflı saldırı savaş ilanıdır ve uluslararası hukukun ihlalidir

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Venezuela lideri Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle esir alınmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Yapılan eylemi "savaş ilanı ve uluslararası hukukun ihlali" olarak değerlendiren Mamdani, bu yapılanın New York'ta yaşayan Venezuelalıların da hayatını etkilediğini vurguladı.

Mamdani tarafından yapılan paylaşım şöyle:

Bu sabah, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin ABD ordusu tarafından yakalanması ve New York'ta federal gözaltına tutulma planlarına dairbilgilendirildim.

Egemen bir ulusa tek taraflı saldırı savaş ilanıdır; federal yasaların ve uluslararası hukukun ihlalidir.

Rejim değişikliğine yönelik bu bariz arayış sadece yurt dışındakileri etkilemiyor; bu şehri evi olarak gören on binlerce Venezuelalı dahil olmak üzere New Yorkluları da doğrudan etkiliyor. Odağım, onların ve her bir New Yorklunun güvenliğidir; yönetimim durumu izlemeye ve ilgili yönlendirmeleri yayımlamaya devam edecektir.