New York borsası ABD'de beklentileri aşan enflasyon verisinin ardından düşüşle açıldı
Kaynak: AA
New York borsası, ABD'de mart ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine haziranda başlama ihtimalinin zayıflamasıyla güne düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,57 azalışla 38.662,28 puana indi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,81 azalarak 5.167,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,24 kayıpla 16.104,01 puana düştü.