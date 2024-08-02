New York borsası, ABD'de zayıf gelen istihdam verilerinin ardından sert düşüşle kapandı

New York borsası, ABD'de istihdam artışının temmuzda beklentilerin altında kalması sonrası resesyona ilişkin endişelerin artmasıyla haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,51 azalışla 39.737,26 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,84 kayıpla 5.346,44 puana gerilerken, Nasdaq endeksi 400 puanı aşkın düşüşle yüzde 2,45 azalarak 16.773,22 puana indi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü eylül ayından itibaren faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasına karşın ülkede açıklanan verilerin, ekonominin öngörülenden daha sert yavaşlayabileceğine dair endişeleri artırmasıyla pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, temmuz ayında 114 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Ülkede işsizlik oranı ise aynı dönemde yüzde 4,1'den 4,3'e çıktı. Art arda 4 aydır artış gösteren işsizlik oranı, bu dönemde Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen işsizlik oranının, bu dönemde haziran ayında olduğu gibi yüzde 4,1 olması öngörülüyordu.

İstihdam verilerinin iş gücü piyasasında öngörülenden daha hızlı bir bozulmaya işaret ettiğini belirten analistler, ekonominin resesyona sürüklenebileceğine dair endişeleri artırdığını aktardı.

Verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde politika faizini 50 baz puan indirme ihtimali yüzde 70'in üzerine çıktı.

Resesyon korkusunun güvenli liman varlıklara olan talebi desteklemesiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,79'a ve Aralık 2023'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

İstihdam verilerinin ardından Fed yetkililerinden de ilk değerlendirmeler geldi. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Fed'in bir veriye aşırı tepki vermeyeceğini vurguladı ve bankanın bir sonraki toplantısı öncesinde birçok veri geleceğini belirtti. Goolsbee, işsizlik oranının yüzde 4,1'in üzerine çıkmasının, Fed'in yanıt vermesi gereken bir durum olduğunu ifade etti.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de para politikasında nasıl tepki verileceğine dair bir karar vermek zorunda kalmadan önce bir istihdam raporunun daha açıklanacağına dikkati çekti.

Kurumsal tarafta ise şirketlerin finansal sonuçları da yatırımcıların odağında bulunurken, dün piyasaların kapanmasının ardından bilançolarını açıklayan ABD'nin teknoloji devlerinden Apple ve Amazon'un geliri nisan-haziran döneminde arttı, Intel'in geliri ise azaldı.

Intel'in hisseleri, şirketin gelirinin bu dönemde azalması ve işten çıkarmaya gideceğini duyurmasının ardından yüzde 26,1 değer kaybetti. Amazon'un hisseleri de şirketin gelirinin beklentileri karşılayamaması sonrası yüzde 8,8 düştü.

Apple'ın hisseleri ise gelirinin tahminleri aşması ve iPhone satışlarının hafif düşüş göstermesine karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası yüzde 0,7 arttı.