New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi 90 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,25 azalışla 35.194,56 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,42 azalarak 4.494,27 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,53 kayıpla 13.899,76 puana düştü.

Fitch Ratings'in ABD'nin kredi notunu sürpriz bir şekilde düşürmesinin etkileri devam ederken, pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

İlk kez işsizlik maaşı için başvuruda bulunan Amerikalıların sayısı, geçen hafta 6 bin artışla 227 bine yükseldi. Challenger, Gray & Christmas verilerine göre de temmuz ayında işten çıkarmalar 11 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, işsizlik başvurularındaki artışın ABD'nin iş gücü piyasasındaki sıkılığa işaret edecek kadar küçük olduğunu belirtti.

İşsizlik verileri sonrasında 10 yıllık tahvil getirisi, yüzde 4,180'i aşarken, 9 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6'lık artış gösterdi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, amaçlarının resesyona neden olmak değil enflasyonu düşürmek olduğuna dikkati çekti.

Geçen ayki enflasyon verilerinin iyiye işaret olduğunu söyleyen Barkin, Fitch'in not indirimine ilişkin ise bu durumun Fed'i etkilemediğini belirtti.

Analistler, yatırımcıların, piyasalar kapandıktan sonra açıklanacak Apple ile Amazon'un bilançolarını da izleyeceğini kaydetti.