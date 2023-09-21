New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,32 azalarak 34.332,23 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,63 düşüşle 4.374,36 puana, Nasdaq endeksi yüzde 1,05 kayıpla 13.328,06 puana geriledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine ilişkin endişeler artarken, pay piyasalarında yeni günün açılışında negatif seyir izlendi.

Fed yetkililerinin tahminlerini içeren nokta grafiğinde yıl sonuna kadar bir faiz artışının daha sinyali verilirken, grafik aynı zamanda gelecek yıl iki 25 baz puanlık faiz indiriminin öngörüldüğüne işaret etti.