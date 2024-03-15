New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, ABD'de tüketici ve üretici enflasyonlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceği endişesiyle haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,25 azalarak 38.809,65 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,53 azalışla 5.123,31 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,53 kayıpla 16.043,58 puana geriledi.

ABD'de enflasyon verilerinin beklentileri aşması sonrası pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

Ülkede hafta içinde açıklanan Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) şubatta tahminlerin üzerinde artış kaydetmesinin ardından dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de öngörüleri aştı.

ÜFE şubatta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 1,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2 artarak tahminleri geride bıraktı.

Analistler, hem tüketici hem de üretici enflasyonunun tahminleri aşmasıyla Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik beklentilerin zayıfladığını belirtti.

Piyasalarda dikkatlerin Fed'in 19-20 Mart'ta gerçekleşecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlara çevrildiğine işaret eden analistler, bankanın gelecek haftaki toplantısında faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını aktardı.

Analistler, bankanın kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin önem taşıdığını ve Fed'in ekonomiye ilişkin projeksiyonları ile politika faizine ilişkin üyelerin beklentilerinin yer aldığı "dot plot" grafiğinin de yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre ise New York Fed'in açıkladığı imalat endeksi, mart ayında eksi 20,9 ile imalat sektöründeki daralmanın devam ettiğini gösterdi.

Ülkede sanayi üretimi de şubatta yatay seyredeceği yönündeki beklentilerin aksine aylık bazda yüzde 0,1 arttı.

Kurumsal tarafta ise grafik ve medya yazılımları üreten Adobe'nin hisseleri, şirketin gelir tahminlerinin beklentileri karşılamaması sonrası yüzde 13'ün üzerinde değer kaydetti.