New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,23 azalarak 42.099,53 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,2 azalışla 5.698,19 puana ve ​Nasdaq endeksi yüzde 0,37 kayıpla 17.859,49 puana indi.

ABD yarın açıklanacak istihdam raporu öncesinde yatırımcılar, Orta Doğu'daki gerilimin daha da yükselme ihtimaline karşı temkinli hareket ederken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 28 Eylül ile biten haftada 225 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

İşsizlik maaşı başvurularına dair veriler sonrasında ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 3 baz puan artışla yüzde 3,82'ye çıktı.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda da ABD Merkez Bankasının (Fed) kasım ayındaki toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürme ihtimali yüzde 64'e yükseldi.

Öte yandan, ABD'nin doğusunda ve güneyinde bulunan limanlarda çalışan işçilerin maaş artışı ve otomasyon konularında işverenlerle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle başlattıkları grev üçüncü gününe girerken, analistler, uzun süreli bir grevin tüketici fiyatlarını artırabileceğini ifade etti.