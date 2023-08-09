New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, yarın açıklanacak tüketici enflasyonu verileri öncesi günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,54 azalışla 35.123,36 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,7 azalarak 4.467,71 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,17 kayıpla 13.722,02 puana geriledi.

Yatırımcılar, yarın açıklanacak tüketici enflasyonu verilerini beklerken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Analistler, temmuz ayı enflasyon raporunun ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecekteki para politikasına ilişkin önemli ipuçları sağlayacağını söyledi.

Öte yandan, çevrim içi oyun platformu Roblox'un hisselerinin, şirketin ikinci çeyrekte analistlerin tahminlerinin altında gelir bildirmesi sonrasında yaklaşık yüzde 22 değer kaybetmesi dikkati çekti.

​​​​​​​Pandemi ile uzaktan çalışmadaki artış ve ardından gelen ekonomik durgunluktan zarar gören WeWork, olası iflası konusunda uyarıda bulundu. Haber sonrasında WeWork'ün hisseleri yüzde 39'a yakın değer kaybederken, şirketin piyasa değeri 300 milyon doların altına düştü.