New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 430 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,29 azalarak 33.002,38 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,37 azalışla 4.229,45 puana, Nasdaq endeksi yüzde 1,87 kayıpla 13.059,47 puana indi.

Ülkede açıklanan ekonomik veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını uzun süre daha yüksek tutacağına yönelik beklentileri güçlendirirken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

ABD'de JOLTS açık iş sayısı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 690 bin artışla 9 milyon 610 bine yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Analistler, iş gücü talebinin bir ölçütü olan açık iş sayısındaki artışın, Fed'in para politikası sıkılaşmasına rağmen iş gücü piyasasının gücüne işaret ettiğini belirtti.

ABD'de 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi de yüzde 4,80'i aştı ve 2007'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, enflasyonun 2025 sonuna kadar yüzde 2'ye düşmesini beklediğini ifade etti.

Fed'in muhtemelen faiz oranlarında zirvede veya zirveye yakın bulunduğuna dikkati çeken Mester, mevcut ekonomik durum devam ederse bir sonraki toplantıda muhtemelen bir faiz artışını destekleyeceğini aktardı.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de 2024'te yıl sonuna doğru bir faiz indirimi öngördüğünü kaydetti.