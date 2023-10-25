New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,32 azalışla 33.035,93 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,43 azalarak 4.186,77 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,43 kayıpla 12.821,22 puana indi.

ABD'de büyük şirketlerin finansal sonuçları ve tahvil piyasaları yakından takip edilirken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Ülkede bilanço sezonu yoğun bir şekilde devam ederken, Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in dün açıklanan üçüncü çeyrek finansal sonuçları sonrası hisselerinde yaşanan sert düşüş öne çıktı.

Alphabet'in gelir ve karı üçüncü çeyrekte artış kaydetmesine rağmen bulut biriminin gelir beklentilerini karşılayamaması sonrası şirketin hisseleri yüzde 9'un üzerinde değer kaybetti. Alphabet hisseleri Mart 2020'den bu yana en sert düşüşünü kaydetti.

ABD'li uçak üreticisi Boeing'in hisseleri de şirketin üçüncü çeyrekte 1,6 milyar dolarlık zarar açıklaması ve tedarikçisi Spirit AeroSystems'deki kalite sorunları nedeniyle bu yıl için 737 tipi uçaklarına ilişkin teslimat tahminlerini düşürmesiyle yüzde 2'nin üzerinde düştü.

Tahvil piyasalarında ise yeniden yukarı yönlü bir hareket görülürken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 11 baz puan artarak yüzde 4,95'e yükseldi.