New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki toplantısı öncesi enflasyona ilişkin artan endişelerle haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 190 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,49 azalarak 38.714,77 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,65 azalışla 5.117,09 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,96 kayıpla 15.973,17 puana indi.

ABD'de enflasyon verilerinin beklentileri aşması sonrası pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Ülkede hafta içinde açıklanan Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) şubatta tahminlerin üzerinde artış kaydetmesinin ardından dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de öngörüleri aşmıştı.

ÜFE şubatta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 1,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2 artarak tahminleri geride bırakmıştı.

Analistler, hem tüketici hem de üretici enflasyonunun tahminleri aşmasıyla Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik beklentilerin zayıfladığını belirtti.

Piyasalarda dikkatlerin Fed'in 19-20 Mart'ta yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlara çevrildiğine işaret eden analistler, bankanın gelecek haftaki toplantısında faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını aktardı.

Analistler, bankanın kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin önem taşıdığını ve Fed'in ekonomiye ilişkin projeksiyonları ile politika faizine ilişkin üyelerin beklentilerinin yer aldığı "dot plot" grafiğinin de yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre ise sanayi üretimi şubatta yatay seyredeceği yönündeki beklentilerin aksine aylık bazda yüzde 0,1 arttı.

New York Fed'in açıkladığı imalat endeksi ise mart ayında eksi 20,9 ile imalat sektöründeki daralmanın devam ettiğini gösterdi.

Ülkede Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi de martta 76,5 ile beklentilerin altına düştü.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi martta aylık bazda değişim göstermeyerek yüzde 3 olurken, uzun vadeli enflasyon beklentisi art arda dördüncü ayda yüzde 2,9 seviyesinde kaldı.

ABD'de söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,30'a yükseldi.

Öte yandan teknoloji hisselerindeki düşüş öne çıkarken, ABD'nin büyük teknoloji şirketlerinden Amazon ve Microsoft'un hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

Grafik ve medya yazılımları üreten Adobe'nin hisseleri de şirketin gelir tahminlerinin beklentileri karşılamaması sonrası yüzde 14'e yakın düştü.