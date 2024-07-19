New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, dünya genelinde çeşitli sektörlerdeki faaliyetleri aksatan küresel yazılım sorunu sonrası haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 370 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,93 azalarak 40.287,53 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,65 azalışla 5.508,37 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,78 kayıpla 17.732,65 puana geriledi.

Artan jeopolitik riskler ve teknoloji hisselerindeki satış baskısının yanı sıra dünya genelinde yaşanan yazılım sorununun ardından pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan ve dünya genelinde hava yolları dahil çeşitli sektörlerde faaliyetleri aksatan küresel yazılım sorunu piyasaları olumsuz etkiledi.

Söz konusu sorun nedeniyle CrowdStrike'ın hisseleri yüzde 11,1 ve Microsoft'un hisseleri yüzde 0,7 düştü.

CrowdStrike'ın Üst Yöneticisi (CEO) George Kurtz, X hesabından yaptığı açıklamada, sorunun bir güvenlik olayı veya siber saldırı olmadığını açıkladı. Microsoft 365 tarafından yapılan açıklamada ise sorunun altında yatan nedenin düzeltildiği aktarıldı.

Öte yandan, ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonu da piyasaların odağında bulunurken, dün piyasaların kapanmasının ardından finansal sonuçlarını açıklayan Netflix'in hisseleri, şirketin yılın ikinci çeyreğinde gelirinin, karının ve abone sayısının artmasına karşın üçüncü çeyreğe ilişkin tahminlerinin beklentileri karşılamaması sonrası yüzde 1,5 değer kazandı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin para politikasına ilişkin açıklamaları da takip edilirken, New York Fed Başkanı John Williams, bankanın yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşma kararlılığını sürdürdüğünü yineledi.