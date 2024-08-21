New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,15 azalarak 40.834,97 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,2 azalışla 5.597,12 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,33 kayıpla 17.816,94 puana indi. Böylelikle, iki endeksin de sekiz günlük kazanç serisi sona ermiş oldu.

Geçen haftaki olumlu verilerle ağustos ayı başındaki sert satış dalgasından toparlanan pay piyasaları, işlem gününü düşüşle kapattı.

Analistler, geçen hafta yayımlanan güçlü perakende satış ile fiyat artışlarının yavaşladığına işaret eden enflasyon verilerinin yatırımcıların resesyon korkularını yatıştırmaya yardımcı olduğunu anımsattı.

Para piyasalarında Fed'in eylülde faiz indirimine gidilmesine kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, faiz indirimi patikasına dair daha fazla ipucu için ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmanın beklendiğini kaydetti.

Diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, enflasyonu düşürme konusunda geçen yıl önemli bir ilerleme kaydettiklerini, son aylarda da bu alanda daha fazla ilerleme gördüklerini anlattı.

Enflasyonda hala bazı yukarı yönlü riskler gördüğüne dikkati çeken Bowman, bankanın mevcut politikasında değişiklik yapma konusunda temkinli olmaya devam edeceğini belirtti.

Bowman, ücret artışlarının enflasyon hedefi ile tutarlı bir hızın üzerinde kalmaya devam ettiğinin altını çizerek, iş gücü piyasasında önemli bir zayıflama riskine karşı dikkatli olurken fiyat istikrarına da yakından dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.