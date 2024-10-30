New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,22 azalışla 42.141,54 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,33 azalarak 5.813,93 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,49 kayıpla 18.620,26 puana geriledi.

ABD'de makroekonomik veriler ile şirket bilançolarından alınan sinyaller yatırımcılar tarafından değerlendirilirken pay piyasalarında kapanışta negatif bir seyir izlendi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8 ile beklentilerin altında büyüdü.

Bu dönemde tüketici harcamaları yüzde 3,7 artarak 2023'ün ilk çeyreğinden bu yana en yüksek artışı kaydetti.

Analistler, söz konusu verilerin ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde ülke ekonomisinin istikrarlı büyüme hızını koruduğunu gösterdiğini belirtti. Beklentilerin altında gerçekleşse de ABD ekonomisinin tüketici harcamalarının desteğiyle söz konusu dönemde sağlam bir büyüme kaydettiğini aktaran analistler, verilerin ülke ekonomisinde "yumuşak iniş" beklentilerini de güçlendirdiğini ifade etti.

ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi iş gücü piyasasına ilişkin veriler de takip edilirken, bugün açıklanan veriler işe alımların güçlü ve genel olarak dirençli olduğunu gösterdi. Ülkede özel sektör istihdamı, ekimde 233 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

Analistler, verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki seçimlerin hemen ardından gerçekleşecek toplantısında çeyrek baz puanlık faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri desteklediğini belirtti.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,28'de dengelendi.

Kurumsal tarafta da şirket bilançoları takip edilmeye devam edilirken, Alphabet'in hisseleri, şirketin geliri ve karının bu yılın üçüncü çeyreğinde beklentileri aşması sonrası yüzde 2,9 değer kazandı.

Finansal hizmetler sunan Visa'nın hisseleri de şirketin 1.400 çalışanını işten çıkaracağına dair haberlere karşın karının dayanıklı kalmaya devam eden tüketici harcamaları sayesinde beklentileri aşmasının ardından yüzde 2,9 yükseldi.

İlaç şirketi Eli Lilly'nin hisseleri finansal sonuçlarının beklentilerin altında kalmasının ardından yüzde 6,3 ve yarı iletken şirketi AMD'nin hisseleri de dördüncü çeyrek gelir tahminin beklentileri karşılayamaması sonrası yüzde 10,6 değer kaybetti.

Analistler, Microsoft, Meta ve Starbucks gibi şirketlerin piyasaların kapanmasının ardından açıklayacağı bilançolarının yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.