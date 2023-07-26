New York borsası Fed'in faiz kararının ardından karışık seyirle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararının ardından günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 80 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,23 artışla 35.520,12 puana yükseldi. Üst üste 13 gün yükselen endeks, 1987'den bu yana en uzun kazanç serisini elde etti.

S&P 500 endeksi yatay bir seyirle 4.566,75 puan olurken, Nasdaq endeksi de yüzde 0,12 azalarak 14.127,28 puana geriledi.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkan 25 baz puan faiz artışı kararı sonrasında pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltti.

FOMC'nin karar metninde Komitenin gelecekteki politikasını belirlerken, ek bilgileri ve bunun para politikası üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edeceği vurgulandı.

Fed Başkanı Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında, "Veriler gerektirirse eylülde faiz oranını yeniden artırmamızın mümkün olduğunu söyleyebilirim ancak sabit de bırakabiliriz. Dikkatli şekilde karar vereceğiz." ifadesini kullandı.

Powell, enflasyonu tekrar yüzde 2'ye indirme sürecinde katedilmesi gereken uzun bir yol olduğuna dikkati çekerek, enflasyonun 2025'e kadar yüzde 2'ye ineceğini düşünmediğini ifade etti.

Analistler, Powell'ın "verilere bağlı" kalacaklarını vurgulamasının, yatırımcıları Fed'in bir sonraki hamlesi konusunda kararsız bıraktığını kaydetti.

Öte yandan şirketlerin bilançoları açıklanmaya devam ederken, beklentilerin üzerinde ikinci çeyrek finansal sonuçları bildiren Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisseleri yaklaşık yüzde 6 değer kazandı.

Bugün yayımladığı bilançosu ticari uçak teslimatlarındaki artışı yansıtan Boeing'in hisseleri de yüzde 9'a yakın yükseldi.