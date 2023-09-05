New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,02 artışla 34.843,22 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 düşüşle 4.510,06 puana, Nasdaq endeksi 0,27 azalışla 13.994,54 puana geriledi.

ABD'de İşçi Bayramı tatili nedeniyle dün kapalı olan pay piyasalarında, işlem gününün açılışında karışık bir seyir izlendi.

Analistler, Çin ve Avrupa'nın zayıf Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin küresel ekonominin sağlığına ilişkin endişeleri artırdığına işaret ederek, yatırımcıların temkinli hareket ettiğini dile getirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, son verilerin faiz kararını vermeden önce kendilerine alan sağladığını belirterek, verilerin ekonomide "yumuşak iniş" senaryosu için iyi göründüğünü kaydetti.

Fed'in fazi oranlarını tekrar artırıp artırmayacağına verilerin yön vereceğini vurgulayan Waller, faiz artışlarında sona gelinip gelinmediğini söylemek için daha fazla veriye ihtiyaç duyduğunu anlattı.

Waller, bir faiz artırımının daha ekonomiyi resesyona sokmasının pek olası görünmediğini söyledi.