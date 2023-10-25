New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,19 artışla 33.203,53 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,36 azalarak 4.232,42 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,76 kayıpla 13.039,86 puana indi.

ABD'de büyük şirketlerin finansal sonuç verileri, hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırırken pay piyasalarında yeni günün açılışında karışık bir seyir izlendi.

Ülkede bilanço sezonu yoğun bir şekilde devam ederken, Alphabet'in dün açıklanan üçüncü çeyrek finansal sonuçları teknoloji hisselerini büyük ölçüde baskıladı.

Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in gelir ve karı üçüncü çeyrekte artış kaydetmesine rağmen "bulut" bölümünün gelir beklentilerini karşılayamaması sonrası şirketin hisseleri yüzde 9'a yakın değer kaybetti.

Microsoft'un hisseleri ise dün finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından yüzde 3'ün üzerinde yükseldi.

ABD'li uçak üreticisi Boeing'in hisseleri de üçüncü çeyrekte 1,6 milyar dolarlık zarar açıklaması ve tedarikçisi Spirit AeroSystems'deki kalite sorunları nedeniyle bu yıl için 737 tipi uçaklarına ilişkin teslimat tahminlerini düşürmesiyle yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

Analistler, bugün bilançolarını açıklaması beklenen IBM ve Meta'nın finansal sonuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirtti.