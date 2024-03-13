New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,13 artışla 39.054,58 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,03 azalarak 5.173,49 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 azalışla 16.220,11 puana indi.

ABD'de dün açıklanan şubat enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesine karşın, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine haziranda başlayabileceğine ilişkin beklentilerin değişiklik göstermemesiyle pozitif bir havanın hakim olduğu pay piyasalarında, yeni işlem gününün açılışında karışık seyir izleniyor.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda beklentiler dahilinde yüzde 0,4 artarken, yıllık bazda yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmişti.

Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in mart toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 13 ve haziranda yüzde 55 oldu.

Analistler, tüketici enflasyonunun ardından ABD'de yarın açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile perakende satış verilerinin piyasaların odağında olduğunu belirtti.

Öte yandan, teknoloji hisselerindeki dalgalanma sürerken dün toparlanma gösteren ABD'li çip şirketi Nvidia'nın hisseleri bugün yüzde 3'ün üzerinde düştü.

ABD'li teknoloji şirketlerinden Meta'nın hisseleri yüzde 1'i aşkın, Apple'ın hisseleri de yüzde 1'e yakın değer kaybetti.