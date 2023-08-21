New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,11 azalışla 34.463,69 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,69 artarak 4.399,77 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,56 kazançla 13.497,59 puana çıktı.

ABD'de yükselmeye devam eden hazine getirilerine rağmen teknoloji hisseleri artış kaydederken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Beklentilerden güçlü kazanç açıklayan Amerikalı ağ güvenliği şirketi Palo Alto Networks'ün yüzde 15'e yakın değer kazanması dikkati çekti.

Teknoloji şirketlerinden ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisselerindeki yüzde 8,5, Tesla'nın hisselerindeki yüzde 7,3 ve Meta'nın hisselerindeki yüzde 2,3 artış Nasdaq endeksinin pozitif seyrinde etkili oldu.

Öte yandan, ABD'nin 10 yıllık hazine tahvili getirisi yüzde 4,35'e ulaşırken 2007'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.