New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,04 artarak 33.997,65 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,01 azalışla 4.373,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,25 kayıpla 13.533,75 puana indi.

ABD'de perakende satışlar beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Ülkede perakende satışlar, eylülde aylık bazda yüzde 0,7 artışla 704,9 milyar dolar oldu.

Analistler, beklenenden sıcak gelen perakende satış verilerinin, yatırımcıların ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağı endişelerini artırdığını belirterek, İsrail-Filistin çatışmasına yönelik gelişmelerin de piyasalar üzerindeki baskısını sürdürdüğünü ifade etti.

ABD'nin 10 yıllık hazine tahvili getirisi, perakende verileri sonrasında yüzde 4,8'i aştı.

Orta Doğu'daki gerilim daha da tırmanırken, petrol fiyatları yükselişini sürdürdü. Brent petrolün varil fiyatı bugün 90 doların üzerinde seyrederken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 1'e yakın artarak 85 doları aştı.

ABD'de sanayi üretimi, eylülde aylık bazda yüzde 0,3 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Kapasite kullanım oranı, geçen ay 0,2 puan yükselerek 79,7'ye çıktı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da izlenirken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, ABD ekonomik resesyona girerse bunun yakın zamandaki diğer sıkıntılı dönemlerden daha hafif olmasının mümkün olduğunu kaydetti.

Enflasyonun yolunun henüz net olmadığını ancak enflasyonda belirgin bir ilerleme görüldüğünü dile getiren Barkin, hala ekonominin yavaşladığına dair teyit aradığını söyledi.

Şirketlerin finansal sonuçları yayımlanmaya devam ederken, bugünkü bilançosundan beklenenden daha iyi sonuçlar açıklayan Bank of America'nın hisseleri yüzde 2'nin üzerinde artış gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığının Çin'e gelişmiş yapay zeka çiplerinin satışına ilişkin kısıtlamaları sıkılaştırma planını duyurmasının ardından Nvidia'nın hisseleri yüzde 5'e yakın değer kaybetti.