New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,6 azalarak 39.566,85 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,2 azalışla 5.243,77 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,11 kazançla 16.396,83 puana çıktı.

Yatırımcılar geçen haftaki enflasyon verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını değerlendirirken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Analistler, yatırımcıların, Fed'in bu yılki faiz indirim takvimi ve yüzde 2'lik enflasyon hedefine ne kadar sürede ulaşabileceği konusunda temkinli davrandığını belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayabileceğinin öngörüldüğünü ifade eden analistler, bu hafta açıklanacak istihdam verilerinin piyasa tahminlerini şekillendirmesinin beklendiğini kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), martta 50,3 değeriyle piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Endeks, imalat sektöründe 16 aylık daralmanın ardından ilk kez genişlemeye işaret etti.

Beklenenden güçlü gelen imalat verileri sonrasında ABD'de 10 yıllık hazine tahvili faizi de 10 baz puanın üzerinde artışla yüzde 4,32'ye yükseldi.

Öte yandan, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Nasdaq borsasında işlem görmeye başlayan sosyal medya şirketi, geçen yıl 58 milyon dolar zarar ettiğini bildirdi. Trump Media & Technology Group'un hisseleri yüzde 21'den fazla değer kaybetti.