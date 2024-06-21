New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,04 artışla 39.150,33 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,16 azalışla 5.464,62 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,16 azalarak 17.693,38 puana geriledi.

ABD ekonomisinin durumuna ilişkin daha fazla ipucu için açıklanan veriler, yatırımcıların odağında yer alırken pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) haziranda aylık 0,4 puan artarak 51,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Hizmet sektörü PMI da haziranda 0,3 puan artarak 55,1 ile 26 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

ABD'de ikinci el konut satışları ise mayısta aylık yüzde 0,7 azalarak düşüşünü üçüncü aya taşırken, ikinci el piyasasındaki medyan konut fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasalardaki yapay zeka rallisinin ise durduğu dikkati çekti.

Çip üreticisi Nvidia, hisselerinde yaşanan düşüşle dünyanın en değerli şirketleri listesinde üçüncü sıraya geriledi. Şirketin piyasa değeri 3,1 trilyon dolara inerken, Microsoft 3,3 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketi ünvanını yeniden aldı.

Nvidia hisseleri bugün yüzde 3'ün üzerinde değer kaybederken bu durumun diğer çip şirketlerinin hisselerine de yansıdığı görüldü. Qualcomm'un hisseleri yüzde 1,4, Micron Technology'nin hisseleri yüzde 3,2 ve Arm Holdings'in hisseleri yüzde 0,29 düştü.

Ayrıca, ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri de şirketin yapay zeka teknolojisi "Apple Intelligence"ın da aralarında bulunduğu bazı özellikleri Avrupa Birliği (AB) mevzuatlarındaki "düzenleyici belirsizlikler" nedeniyle bu yıl AB'de kullanıma sunmayabileceğine dair haberlerin ardından yüzde 1 değer kaybetti.

Öte yandan ABD piyasalarında "triple witching" nedeniyle 15 Mart'tan bu yana en yüksek işlem hacminin görüldüğü bildirildi.

ABD'de hisse senedi opsiyonlarının, hisse senedi endeksi vadeli işlemlerin ve hisse senedi endeksi opsiyon sözleşmelerinin aynı gün vadesinin dolması ve mart, haziran, eylül ile aralık aylarının üçüncü cuma gününe denk gelmesi "triple witching" olarak adlandırılıyor.