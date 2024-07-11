New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası karışık seyirle kapanırken bazı büyük teknoloji hisselerindeki değer kaybı da dikkati çekti. Nvidia'nın hisse fiyatı yüzde 5,6, Meta'nın yüzde 4,1, Microsoft'un yüzde 2,5, Amazon'un yüzde 2,4 ve Apple'ın yüzde 2,3 azaldı.

New York borsası, dezenflasyon trendinin sürdüğüne işaret eden verilerin ardından günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,08 artarak 39.753,75 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,88 kayıpla 5.584,54 puana, Nasdaq endeksi yüzde 1,95 azalışla 18.283,41 puana geriledi.

ABD'de açıklanan veriler fiyat artışlarının yavaşladığına işaret ederken, pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

TÜFE aylık bazda Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydederken, yıllık enflasyon da 1 senenin en düşük seviyesine indi.

Çekirdek enflasyon, yıllık bazda yüzde 3,3 ile Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Analistler, söz konusu verilerin dezenflasyon trendinin tekrar rayına girdiğine dair görüşleri güçlendirdiğini ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yakın zamanda başlayacağına dair beklentileri artırdığını belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimali yüzde 70 seviyelerinden yüzde 85'e çıktı.

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi ise yaklaşık 8 baz puan azalışla yüzde 4,20'ye geriledi.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 6 Temmuz ile biten haftada 222 bin ile beklentilerin altına indi.

ABD'de federal hükümetin bütçe açığı ise haziranda 66 milyar dolarla beklentilerinin altında gerçekleşti.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN DURUMU DİKKAT ÇEKTİ

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ekonominin bu yıl 1 veya 2 faiz indiriminin uygun olabileceği bir yolda göründüğünü söyledi.

Daly, bir sonraki para politikası adımı atabilmek için daha fazla bilgiye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem de enflasyonda düşüş sürecinin devam ettiğini belirterek, enflasyonun yüzde 2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla kanıt istediğini ifade etti.

Kurumsal tarafta, bugün yayımladığı finansal sonuçlarında üçüncü çeyreğe dair düşük gelir beklentisi duyuran Delta Air Lines'ın hisseleri yüzde 4 değer kaybetti.

Tesla'nın hisseleri de Robotaxi'nin tanıtımının 2 ay ertelendiğine ilişkin ABD medyasında çıkan haber sonrasında yüzde 8'in üzerinde düştü.

Bazı büyük teknoloji hisselerindeki değer kaybı da dikkati çekti. Nvidia'nın hisse fiyatı yüzde 5,6, Meta'nın yüzde 4,1, Microsoft'un yüzde 2,5, Amazon'un yüzde 2,4 ve Apple'ın yüzde 2,3 azaldı.