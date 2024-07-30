New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,50 artarak 40.743,33 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,50 azalışla 5.436,46 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,31 azalarak 17.141,98 puana geriledi.

​​​​​​​​​​​​​​ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesi bilançolar ile ekonomik verilerin takip edildiği pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Fed'in yarın politika faizini son kez yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de JOLTS açık iş sayısı, haziranda 8 milyon 184 bine gerilemesine karşın beklentilerin üzerinde kaydedildi.

Analistler, açık iş sayısındaki ılımlı düşüşün, iş gücü piyasasındaki yavaşlamanın sürdüğüne işaret ettiğini belirtti.

Ülkede Conference Board Tüketici Güven Endeksi de temmuzda aylık 2,5 puan artışla 100,3'e yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Şirketlerin finansal sonuçları da takip edilirken, dikkatler ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft'un bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklanacak bilançosuna çevrildi. Microsoft'un hisseleri bilançosunun açıklanması öncesi yüzde 0,9 düştü.

Öte yandan bilançosunu açıklayan firmalardan Procter & Gamble'ın (P&G) hisseleri, şirketin satışlarının beklentileri karşılayamaması sonrası yüzde 4,8 değer kaybetti.

Merck'in hisseleri de şirketin gelir ve karının beklentileri aşmasına karşın kar tahminlerini düşürmesinin ardından yüzde 9,8 geriledi.

Pfizer'ın hisseleri, şirketin finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve görünüme ilişkin tahminlerini yükseltmesi sonrası yüzde 2,2 değer kazanırken, PayPal'ın hisseleri şirketin kar beklentilerini yükseltmesinin ardından yüzde 8,6 yükseldi.

Crowdstrike'ın hisseleri ise Delta Air Lines'ın küresel yazılım sorunu nedeniyle şirketten tazminat talebinde bulunacağına ilişkin haberler sonrası yüzde 9,7 değer kaybetti.