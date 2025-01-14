New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,86 artarak 42.297,12 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,16 artışla 5.836,22 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,38 kayıpla 19.088,10 puana düştü.

ABD'de yükselen tahvil faizleri teknoloji hisselerini aşağı çekerken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde karışık seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesinin açıkladığı anket sonuçlarına göre, ülkede tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, geçen ay değişmeyerek yüzde 3 oldu.

Geçen hafta beklentilerden güçlü gelen istihdam raporu, Fed'in bu yıl faiz indirimlerine yönelik temkinli yaklaşımını desteklemiş, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Bankanın yılın ilk faiz indirimine hazirandan önce gitmeyebileceği ihtimali öne çıkmıştı.

ABD'de enflasyonist baskıların devam edebileceğine dair endişelerle yükselen 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, yüzde 4,80 ile 2023 sonlarından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Dolar endeksi de yakın zamanda faiz indirimi olmayacağına ilişkin beklentilerle Kasım 2022'den beri ilk kez 110 değerinin üzerine çıktı.

Analistler, yatırımcıların bu hafta ABD'de bazı büyük bankaların açıklayacağı bilançolar ile enflasyon verilerini takip edeceğini belirtti.

Teknoloji hisselerindeki satış dalgası sürerken, Nvidia'nın hisseleri yüzde 2, Meta'nın hisseleri yüzde 1,2, Apple'ın hisseleri yüzde 1, Alphabet'in hisseleri yüzde 0,5, Microsoft'un hisseleri yüzde 0,4 ve Amazon'un hisseleri yüzde 0,2 geriledi.

ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna'nın hisseleri, 2025 yılı satış tahminlerini düşürmesi sonrasında yaklaşık yüzde 17 değer kaybetti.

Ülke basınında yer alan haberlerde, ABD yönetiminin Japon Nippon Steel tarafından satın alınmasını engellediği US Steel'a potansiyel bir teklif için ABD'li çelik üreticileri Cleveland Cliffs ile Nucor'un işbirliği yaptığı bildirildi. Söz konusu haber sonrasında US Steel ile Cleveland Cliffs'in hisseleri yüzde 6'şar ve Nucor'un hisseleri yüzde 4 yükseldi.

Öte yandan, California'da açılan davada, Los Angeles kentinin Eaton bölgesindeki yangının elektrik şirketi Edison International'ın ekipmanlarından kaynaklandığı iddia edilirken, şirketin hisseleri yüzde 12 düştü.